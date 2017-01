MDR 11:45 bis 12:15 Dokumentation Alte Liebe Neubau - Ha Neu wird 50 Alte Liebe Neubau - Ha Neu wird 50 D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Es gibt Orte, die zu Symbolen ihrer Zeit wurden. Halle-Neustadt ist ein solches Symbol, für das Aufblühen und den Niedergang einer Gesellschaft - und die erfolgreiche Ankunft in einer neuen Zeit. Zwar wurden zu DDR-Zeiten überall zwischen Rostock und Suhl Plattenbauviertel aus dem Boden gestampft, in Berlin auch größere. Aber Halle-Neustadt war immer etwas Besonderes. Es war die einzige Neuplanung einer ganzen DDR-Großstadt - gedacht für die Arbeiter von Leuna und Buna. Ein Modell für die ganze Republik sollte Halle-Neustadt werden. Entworfen hat es der Bauhaus-Architekt Richard Paulick, über den DDR-Staatschef Ulbricht sagte: "Wo du baust, ist immer eine Kneipe mit dabei". Harald Zaglmaier, der zu Paulicks Team gehörte, schwärmt noch heute von der Aufbruch-Stimmung nach der Grundsteinlegung 1964. Den Aufbau von Halle-Neustadt - im Volksmund meist Ha-Neu genannt - hat auch Gerald Große begleitet. Als Fotograf, der schnell eine der begehrten Wohnungen ergattern konnte. Und die war etwas ganz besonderes, wie er heute schmunzelnd einräumt: "Wir sind ins Bad gegangen und haben die Wanne gestreichelt. So verrückt waren wir damals." Ob Architekten, Bauarbeiter, erste Mieter oder prominente Besucher - Gerald Große hat sie alle auf Fotos gebannt. Seine Bilder von Fidel Castro oder dem größten Wohnhaus der DDR sind nun zum 50. Stadtjubiläum in einigen Ausstellungen gefragt. Alte und neue Neustädter erzählen ihre Geschichten. Teils noch nie gezeigte Archivaufnahmen aus Ost und West lassen die Historie von Ha-Neu lebendig werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Osten - Entdecke wo du lebst