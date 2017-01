MDR 07:05 bis 08:55 Familienfilm Die Pee - Wees Rivalen auf dem Eis CDN 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod seiner Mutter ist Janeau mit seinem Vater in eine andere Stadt gezogen. Früher hatte sie ihn im Eishockey trainiert und ihn zu einem echten Ass gemacht, doch nun hat Janeau keine Lust mehr zu spielen. Julie aus der Nachbarschaft entdeckt, dass Janeau ein super Spieler ist und ihr Trainer nimmt ihn in die Mannschaft auf. Das Team will zum berühmten Internationalen Pee-Wee Eishockeyturnier in Québec. Allerdings scheint Joe, der Mannschaftskapitän, etwas gegen den Neuen zu haben. Janeau ist ein Supertalent im Eishockey. Früher hat ihn seine Mutter trainiert, doch nach ihrem plötzlichen Tod möchte er den Sport am liebsten aufgeben. Zumal er zusammen mit seinem Vater in eine andere Stadt gezogen ist, wo er niemanden kennt. Aber dann begegnet der Junge der selbstbewussten Julie aus der Nachbarschaft. Sie liebt Eishockey über alles und steht bei ihrer Mannschaft im Tor. Als sie bemerkt, dass Janeau ein richtig guter Spieler ist, stellt sie ihn ihrem Trainer vor. Der ist begeistert von Janeaus Leistung und nimmt ihn im Team auf. Dieses bereitet sich gerade auf das berühmte Internationale Pee-Wee Eishockeyturnier in Québec vor. Schnell lebt sich Janeau im Team ein. Nur Joe, der Mannschaftskapitän, scheint etwas gegen den Neuen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antoine-Olivier Pilon (Janeau Trudel) Rémi Goulet (Joey Boulet) Alice Morel-Michaud (Julie Morneau) Normand Daneau (Carl Trudel) Édith Cochrane (Sylvie Morneau) Guy Nadon (Mike Boulanger) Claude Legault (Luke Boulet) Originaltitel: Les Pee-Wee 3D: L'hiver qui a changé ma vie Regie: Éric Tessier Drehbuch: Emmanuel Joly, Jean-Sébastien Poirier, Martin Bouchard Kamera: Bernard Couture Musik: Christian Clermont