Gäste: Gäste: Kellie Pickler, The Lost Trailers, Craig Morgan, Carrie Underwood, Hank Williams Jr, Hannah McNeil, Jason Boland And The Stragglers, Tim McGraw, Emmylou Harris, Ashley Gearing, Clay Walker, Kix Brooks, Julie Ingram, The Derailers, Trent Summar, Jamie O'Ne Originaltitel: Country Club