3sat 01:05 bis 02:25 Horrorfilm Excision USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Pauline ist mit ihrer Anti-Haltung und ihrem Faible für obskure Fantasien der Alptraum ihrer Schule. Ihr Leben gerät vollends aus den Fugen, als ihre schwer erkrankte Schwester zu sterben droht. Pauline steckt mitten in der Pubertät und rebelliert gegen alle und alles. An der High School präsentiert sie sich mit ungepflegtem Äußeren, radikaler Protesthaltung und macht keinen Hehl aus ihren merkwürdigen, erotischen Fantasien. Auch ihre überforderten Eltern, die dominant-spießige Mutter Phyllis und der lethargische Vater Bob, leiden unter den Launen des rebellischen Teenagers. Sie schicken Pauline in die Kirche zu Pastor William zum therapeutischen Zwangsbeichten. Als Paulines an Mukoviszidose erkrankte Schwester zu sterben droht, gerät das Leben der Pubertierenden vollends zum Alptraum, dem sie zunehmend zu entfliehen sucht - durch ekstatische Tagträumereien, in denen Eros und Thanatos verschmelzen. Doch die Wirklichkeit holt Pauline wieder ein. Um ihrer todkranken Schwester zu helfen, ergreift sie drastische Maßnahmen und lässt ihre Obsessionen Wirklichkeit werden. Schauspieler: AnnaLynne McCord (Pauline) Traci Lords (Phyllis) Ariel Winter (Grace) Roger Bart (Bob) Jeremy Sumpter (Adam) Malcolm McDowell (Mr. Cooper) Marlee Matlin (Amber) Originaltitel: Excision Regie: Richard Bates Jr. Drehbuch: Richard Bates Jr. Kamera: Itay Gross Musik: Mads Heldtberg, Steve Damstra II Altersempfehlung: ab 18