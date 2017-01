3sat 23:30 bis 01:05 Drama Eine dunkle Begierde GB, D, CDN, CH 2011 Nach einem Buch von John Kerr Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schweiz, 1904: Eine junge Patientin wird von ihrem Arzt, Dr. C. G. Jung, einer neuartigen Gesprächstherapie unterzogen, die dieser mit seinem Kollegen Sigmund Freud entwickelt hat. Sabina zeigt aufgrund einer schwierigen Familiengeschichte sadomasochistisch geprägte erotische Neigungen. - David Cronenbergs erotisches Historiendrama mit Michael Fassbender, Viggo Mortensen, Vincent Cassel und Keira Knightley. Start der 3sat-Reihe "Amour fou". Carl Gustav Jungs (Michael Fassbender) neue Patientin, Sabina Spielrein (Keira Knightley), schreit, verkrampft sich und spielt mit Dreck. Für Jung eine Gelegenheit, die neue Psychoanalyse des Wiener Arztes Sigmund Freud auszuprobieren. Damit legt Jung bei Spielrein schon bald masochistische Begierden frei, die in ihrer Kindheit angelegt wurden. Die junge, intelligente Frau, eine jüdische Studentin aus gutem Hause, reagiert ungewöhnlich gut auf die neue Methode. Und auf ihre Bitte hin macht Jung sie schließlich zu seiner Assistentin. Das Verhältnis zwischen Arzt und Patientin wird immer enger, bis der verheiratete Jung sich schließlich auf eine Affäre mit Spielrein einlässt. Als Jung seinen Mentor Freud (Viggo Mortensen) einweiht, ist dieser entsetzt. Er fürchtet um den ohnehin schon zweifelhaften Ruf der Psychoanalyse und deren potenziellen Missbrauch. Wegen Sabina Spielrein kommt es zum Bruch zwischen Freud und Jung. Regisseur David Cronenberg nimmt sich in seinen Filmen oft die Abgründe der menschlichen Psyche vor, in "Eine dunkle Begierde" erstmals den Urvater der Psychoanalyse selbst. Als Vorlage diente ihm das Theaterstück "The Talking Cure" des britischen Dramatikers Christopher Hampton, das er mit einer auserwählten Starbesetzung verfilmte. Für Mortensen war dies nach "A History of Violence" und "Tödliche Versprechen" die dritte Zusammenarbeit mit dem kanadischen Ausnahmeregisseur. Freuds langjähriger Weggefährte und spätere Rivale C. G. Jung wird von dem deutsch-irischen Schauspieler Michael Fassbender verkörpert, der unter anderem mit dem Sklavendrama "12 Years a Slave" (2013) und "The Light Between Oceans" (2016) auf sich aufmerksam machte. Zwischen den beiden Gelehrten steht die hübsche Britin Keira Knightley, die hier ihre wohl bisher schwierigste Rolle meistert. Gedreht wurde die deutsch-kanadische Co-Produktion "Eine dunkle Begierde" unter anderem in Konstanz am Bodensee und an Originalschauplätzen in Wien, darunter auch in Sigmund Freuds altem Wohnhaus. Für den Soundtrack sorgte Cronenbergs langjähriger Komponist Howard Shore, der auch die Musik zu "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" schrieb. Redaktionshinweis: "Eine dunkle Begierde" ist der Auftakt der 3sat-Reihe "Amour fou", die bis Sonntag, 15. Januar, sieben Filme über die vielen Gesichter von Lust, Liebe und Leidenschaft zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keira Knightley (Sabina Spielrein) Viggo Mortensen (Sigmund Freud) Michael Fassbender (Carl Gustav Jung) Vincent Cassel (Otto Gross) Sarah Gadon (Emma Jung) André Hennicke (Professor Eugen Bleuler) Arndt Schwering-Sohnrey (Sándor Ferenczi) Originaltitel: A Dangerous Method Regie: David Cronenberg Drehbuch: Christopher Hampton Kamera: Peter Suschitzky Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 16