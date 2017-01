3sat 19:20 bis 20:00 Porträt Der Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi porträtiert Otto Waalkes A 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Otto Waalkes wollte Maler werden und studierte an der Hamburger Hochschule für bildende Künste. Er wurde dann aber Musiker und Komiker, so etwas wie das Urgestein der neuen deutschen Komik. Wolfgang Beltracchi hatte keine abgeschlossene akademische Ausbildung und übertrumpfte doch alle. Zwei Tage lang sitzt Otto dem Fälscher Modell. Der porträtiert ihn im Stile von Anthonis Van Dyck und probiert sich dabei in der Schnellmalerei. Beltracchi ist der raffinierteste Kunstfälscher der jüngeren Geschichte. 35 Jahre lang setzt er sein Talent ein, um Bilder in der Handschrift anderer Maler zu malen. Über 300 Bilder schleust er so in den Kunstmarkt. Bis er 2010 auffliegt und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wird. Nach getaner Buße Anfang 2015 zeigt der Meisterfälscher wieder, was er kann. Die 3sat-Serie ist eine Mischung zwischen Kulturprogramm und Talk-Show. Otto erzählt dem Maler aus seinen jungen Jahren in der Wohngemeinschaft der Villa Kunterbunt, wo sich der Kern der Hamburger Musik- und Komiker-Szene zusammenfand. Daneben reden die beiden gerne über verschiedene Arten zu malen. Er könne jeden beliebigen Stil imitieren, behauptet Beltracchi von sich. Und dies versucht er nun zu beweisen, indem er Otto im Stile Anthonis Van Dycks porträtiert. Ein gewagtes Unterfangen in derart kurzer Zeit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Meisterfälscher