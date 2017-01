3sat 11:15 bis 13:00 Komödie Die Fledermaus A 1962 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wegen Beamtenbeleidigung soll Rechtsanwalt Dr. Gabriel Eisenstein für eine Woche ins Gefängnis. Seine Frau will währenddessen verreisen und das Hausmädchen lädt sich ihren Verehrer ein. In der Komödie nach der gleichnamigen Operette von Johann Strauß (Sohn) spielt Peter Alexander Dr. Gabriel Eisenstein. An seiner Seite agieren unter anderen Marianne Koch, Marika Rökk, Willy Millowitsch und Hans Moser. Eisenstein drückt sich vor einer Inhaftierung und geht stattdessen als Marquis Renard auf einen Ball des Grafen Orlofsky. Dort trifft er nicht nur auf seine Frau Rosalinde, die sich als russische Tänzerin ausgibt, sondern auch auf Hausmädchen Adele, die als Marquise Renard in Erscheinung tritt. Mit diesem Mummenschanz nimmt eine turbulente Verwechslungsgeschichte ihren Anfang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Dr. Eisenstein) Marianne Koch (Rosalnide) Marika Rökk (Adele) Willy Millowitsch (Gefängnisdirektor Frank) Hans Moser (Frosch) Gunther Philipp (Pista von Bundassy) Boy Gobert (Arabayam) Originaltitel: Die Fledermaus Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Géza von Cziffra Kamera: Willy Winterstein Musik: Johann Strauß jr., Erich Becht Altersempfehlung: ab 12