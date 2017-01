3sat 05:55 bis 07:30 SciFi-Film Der sechste Kontinent GB, USA 1976 Nach dem Roman von Edgar Rice Burroughs Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein Wissenschaftler und sein Assistent wollen eigentlich nur eine Wette gewinnen, kommen dabei mit ihrer Bohrrakete vom Kurs ab und entdecken einen neuen Kontinent, das Land Pellucidar. Zu ihrem Schrecken stellen sie fest, dass der Kontinent von Monstern beherrscht wird. Die beiden versuchen, die versklavten urzeitlichen Menschen zu retten. - Herrlicher Fantasy-Film nach einem Romanzyklus von "Tarzan"-Erfinder Edgar Rice Burroughs. Eine skurrile Wette im England des 19. Jahrhunderts: Wer überwindet schneller einen Berg? Ein Reiter, der diesen umrundet oder die Bohrrakete "Iron Mole", die sich einfach durch ihn "hindurch frisst"? Unter dem großen Jubel der neugierigen Öffentlichkeit steigt der exzentrische Erfinder, Doktor Abner Perry (Peter Cushing), mit seinem wagemutigen Assistenten David Innes (Doug McClure) in die riesige stählerne Maschine. Doch die Bohrrakete kommt vom Kurs ab und dringt unkontrollierbar ins Innere der Erde ein. Mit der defekten Rakete stranden sie auf dem sechsten Kontinent, in dem geheimnisvollen Land Pellucidar: einer seltsamen Welt der frühen Erdgeschichte, aus bizarrem Fels, riesigen Bäumen, Farnen und Fleisch fressenden Pflanzen. Herrscher über alle Geschöpfe sind hier die Mahars, bedrohliche Riesenvögel, die ihre Macht mit Gedankenlesen und der Hypnose verteidigen. Die Menschen dagegen leben in Sklaverei und werden von den Sagoths, einer primitiven, halb menschlichen, halb tierischen Rasse, brutal unterjocht. Auch David und Dr. Perry geraten in die Gewalt der Sagoths und werden in das Innere einer Zitadelle verschleppt, wo die Menschensklaven gefangen gehalten werden. Dort lernt David die Sklavin Dia (Caroline Munro) - eine rechtmäßige Prinzessin - kennen und fasst einen Plan. Mit vereinten Kräften gilt es, der Sklavenhölle zu entkommen. Ein Science-Fiction-Roman aus dem "Pellucidar"-Zyklus des "Tarzan"-Erfinders Edgar Rice Burroughs bildete die Vorlage zu diesem Abenteuerfilm, der vor allem die Fans der "Godzilla"-Filme begeistern dürfte. Die fremdartige Urwelt und ihre Landschaft, Pflanzen und Ungeheuer wurden nämlich mit einer ähnlich naiven Pappmaché-Tricktechnik imaginiert, der auch die japanischen Monsterfilme ihren Charme und Kult-Charakter verdanken. Spannende Kämpfe, wilde Schlachten und eine Liebesgeschichte zwischen dem starken Helden und einer schönen Frau ergeben Kintopp in wohltuend altmodischer Machart. Produziert wurde "Der sechste Kontinent" von dem legendären Trash-Produzenten Samuel Z. Arkoff ("Das Geisterschloss"). Mit Doug McClure ("Die Leute von der Shiloh Ranch"), Ex-Bondgirl Caroline Munro ("Der Spion, der mich liebte") und Hammer-Horror-Ikone Peter Cushing ("Dracula") ist der Film top besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Cushing (Dr. Abner Perry) Doug McClure (David Innes) Caroline Munro (Prinzessin Dia) Cy Grant (Ra) Sean Lynch (Der schlaue Hoojah) Godfrey James (Ghak) Keith Barron (Dowsett, der Reporter) Originaltitel: At the Earth's Core Regie: Kevin Connor Drehbuch: Milton Subotsky Kamera: Alan Hume Musik: Mike Vickers Altersempfehlung: ab 12