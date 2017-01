Spiegel TV Wissen 02:40 bis 03:25 Show Die Schlagerkreuzfahrt D 2014 Merken Den Gästen an Bord der MSC Divina geht es vor allem um ein stimmungsvolles Unterhaltungsprogramm. Die Schlagerkreuzfahrt im östlichen Mittelmeer, die hauptsächlich von luxemburgischen Gästen besucht wird, ist in dem Zwergstaat eine Institution in den Pfingstferien. Die Partyfahrt wartet mit zahlreichen Entertainern und Künstlern auf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Schlagerkreuzfahrt

