Zee.One 00:20 bis 02:00 Horrorfilm Saswade - Der Fluch der Untoten IND 2004 20 40 60 80 100 Merken Dinesh läuft eines Tages von seinem Job nach Hause - er arbeitet in der Vorstadt Mumbais. Er nähert sich nichtsahnend einem seit kurzen leerstehenden Haus mit einem großen, uralten Baum dahinter - und ist kurze Zeit später tot. Keiner kann den Fall aufklären. Die Handlung springt einige Wochen nach vorne, und wir werden Zeugen, Jhilmil und Virag Rao (gespielt von den Bollywood-Stars Sushmita Sen und JD Chakravarthy) in das Haus einziehen. Die beiden haben einen kleinen Sohn, um welchen sie sich aufgrund ihrer intensiven Berufsleben jedoch nicht kümmern. Der kleine vereinsamt, und fängt an, mit imaginären Freunden zu sprechen - bis ein weiterer Mordfall geschieht, und klar wird, dass die Freunde des Jungen doch nicht so imaginär wie gedacht sind. Genießen Sie diesen Kino-Erfolg und finden Sie die verblüffende Wahrheit hinter den Todesfällen heraus - Gänsehaut garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vicky Ahuja (Helper) J.D. Chakravarthi (Virag Rao) Peeya Rai Chowdhary (Radhika) Zakir Hussain (Dinesh Dubey - Zombie) Rasika Joshi (Rukma - Maid) Purab Kohli (Murli - Radhika's boyfriend) Originaltitel: Vaastu Shastra Regie: Saurab Narang Drehbuch: Charudutt Acharya Musik: Amar Mohile