Zee.One 18:55 bis 19:45 Abenteuerserie Buddha IND 2013 Merken Kumar Devdutt ist verärgert und in seiner Ehre gekränkt, weil seine Meinung nicht mit der des Wahrsagers Yuvraj gleichgestellt wird. Aus Rache versucht er, den Hellseher in einem Attentat zu verletzten - er sattelt ein Pferd und reitet einfach in ihn hinein. Dann werden die Feierlichkeiten, die zu Buddhas Geburt noch andauern, durch einen wilden Elephanten gefährdet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Himanshu Soni (Prince Siddarth) Kajal Jain (Yashodhara) Sameer Dharmadhikari (Suddhodana) Deepika Upadhya (Maya) Gungun Uprari (Prajapati) Jagat Singh (Devdutt) Originaltitel: Buddha Regie: Prakash Kapadia Musik: Inder Bawra, Sunny Bawra Altersempfehlung: ab 12