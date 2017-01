BR Fernsehen 00:20 bis 02:15 Drama Exit Marrakech D 2013 Dolby Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ben besucht seinen Vater in Marrakesch, der dort an der Inszenierung eines Stücks arbeitet und für seinen Sohn keine Zeit hat. Während das Verhältnis zwischen beiden abkühlt, erkundet Ben auf eigenen Wegen das Nachtleben. Dabei verliebt er sich in eine junge Marokkanerin und folgt ihr in ihr Heimatdorf. Nach einer nervenaufreibender Odyssee kann Heinrich seinen verlorenen Sohn endlich aufspüren. Doch um wirklich zu ihm zu finden, bedarf es einer weit größeren Anstrengung. Mit einigem Widerwillen fliegt der Internatsschüler Ben nach Marokko, wo er die Sommerferien bei seinem Vater Heinrich verbringen soll. Die Eltern sind seit längerem geschieden, Vater und Sohn einander fremd geworden. Ben findet keinen Zugang zu dem egozentrischen Erwachsenen, einem namhaften Bühnenregisseur, der in eine aufreibende Theaterinszenierung eingespannt ist und die Freizeit am Pool eines Luxushotels verbringt. Die halbherzigen väterlichen Ratschläge, Ben möge seine Diabetes nicht auf die leichte Schulter nehmen, schlägt der 17-Jährige in den Wind und erkundet das aufregende orientalische Nachtleben auf eigene Faust. Mit der jungen Prostituierten Karima, die er in einem Szenelokal kennenlernt, will Ben nicht schlafen. Er sucht bei ihr jene Nähe, die sein Vater ihm verweigert, und begleitet sie spontan auf ihrer Reise in ihr Heimatdorf. Das spurlose Verschwinden seines Sohnes hat Heinrich gerade noch gefehlt. Zunächst genervt, doch dann zunehmend besorgt, macht er sich auf die Suche nach dem Jungen, den er mit Hilfe eines korrupten Polizisten schließlich ausfindig machen kann. Auf dem Weg zurück quer durch ein Land, in dem beide fremd sind, kommt es zu einem Gespräch, in dem Vater und Sohn zaghaft aufeinander zugehen. Die großartig fotografierte BR-Koproduktion "Exit Marrakech" von Caroline Link erkundet die fremde Kultur aus der unbedarften Perspektive eines jungen Ausreißers, der seinen Vater erst zur Weißglut bringen muss, um von ihm wahrgenommen zu werden. Als egozentrischer Kultursnob glänzt Ulrich Tukur an der Seite des großartigen jungen Samuel Schneider, der 2014 für seine überzeugende Darstellung des Sohnes Ben mit dem "New Faces Award" der Zeitschrift "BUNTE" als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet wurde. Regisseurin Caroline Link, die durch ihren Oscar prämierten Film "Nirgendwo in Afrika" weltweit Anerkennung erhielt, wurde im November 2016 mit dem nur alle drei Jahre verliehenen Filmpreis der Landeshauptstadt München für ihr herausragendes Gesamtwerk und ihre Bedeutung für München ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Schneider (Ben) Ulrich Tukur (Bens Vater Heinrich) Hafsia Herzi (Karima) Josef Bierbichler (Rektor) Marie-Lou Sellem (Bens Mutter Lea) Abdesslam Bouhssini (Ahmed) Stefanie Höner (Chris) Originaltitel: Exit Marrakech Regie: Caroline Link Drehbuch: Caroline Link Kamera: Bella Halben Musik: Niki Reiser Altersempfehlung: ab 6