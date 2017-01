BR Fernsehen 23:00 bis 00:20 Komödie In flagranti - Wohin mit der Geliebten? F, I, B 2006 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der verheiratete Pariser Unternehmer Pierre hat eine leidenschaftliche Affäre mit einem Topmodel, doch dann taucht ein Papparazzo-Foto von ihnen in der Presse auf: Um die Affäre vor seiner Frau geheim zu halten, soll der Dritte auf dem Foto, der zufällig anwesende François, den Sündenbock spielen. Für viel Geld sollen er und das Model Elena das perfekte Liebespaar mimen, um Pierres Frau von der drohenden Scheidung abzuhalten. Der schwerreiche und verheiratete Industrielle Pierre hat eine leidenschaftliche Affäre mit dem Topmodel Elena, der er immer wieder hoch und heilig verspricht, sich von seiner Ehefrau Christine scheiden zu lassen, um sie endlich zu ehelichen. Doch eines Tages werden sie von einem Papparazzo fotografiert und das kompromittierende Bild landet sofort in der Regenbogenpresse. Pierre kann sich eine Scheidung nicht leisten, denn seine Frau ist die Haupteignerin seines Wirtschaftsimperiums. Von ihr zur Rede gestellt, behauptet er, das Topmodel an seiner Seite nicht zu kennen und per Zufall ist auf dem Foto ein zweiter Mann zu erkennen. So beschließt Pierre, der betrogenen Christine eine Charade vorzuspielen: Der Mann auf dem Foto, der schüchterne François, soll Elenas Lebensgefährten spielen. François verdient sein Geld mit dem Einparken von Autos und dessen Freundin Émilie sitzt als Buchhändlerin auf einem Berg Schulden. Deshalb lässt sich das Paar gegen Bezahlung auf den ungewöhnlichen Deal ein und kurzerhand zieht die Traumfrau bei dem kleinen Angestellten ein. Sehr zum Ärger von Pierre, der die beiden von seinem Bodyguard beschatten lässt, erfährt er, dass sich die beiden recht gut verstehen. Die gehörnte Christine, die längst das üble Spiel durchschaut hat, gießt geschickt Öl ins Feuer, sodass sich die Schlinge um Pierre nach etlichen Turbulenzen zuzieht. Der Drehbuchautor und Regisseur Francis Veber, der bereits mit den großen Stars des französischen Kinos, Gérard Depardieu, Jean Reno und Dany Boon zusammengearbeitet hatte, inszeniert mit "In flagranti - Wohin mit der Geliebten?" eine amüsante Komödie über Liebe, Treue und Vertrauen. Der marokkanisch-stämmige Schauspieler Gad Elmaleh, bekannt aus Woody Allens Liebeserklärung an Paris "Midnight in Paris", interpretiert in diesem originellen und bisweilen ein wenig überdrehten Plot seinen Charakter François mit einer herzlichen Leichtigkeit. Mit seiner eleganten Inszenierung macht der bis in die Nebenrollen prominent besetzte Film den Reiz dieser französischen Komödie aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gad Elmaleh (François Pignon) Alice Taglioni (Elena) Daniel Auteuil (Levasseur) Kristin Scott Thomas (Christine) Richard Berry (Maître Foix) Virginie Ledoyen (Émilie) Dany Boon (Richard) Originaltitel: La doublure Regie: Francis Veber Drehbuch: Francis Veber, Declan May Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12