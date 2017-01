BR Fernsehen 22:10 bis 23:00 Serien Monaco Franze - Der ewige Stenz Ein ernsthafter älterer Herr D 1983 Untertitel Live TV Merken 49 1/2 ist das Alter vom Monaco und auch seine Situation: Plötzlich ist er in der Krise. Trotz begründeter Warnungen von mehreren Seiten verknallt sich der Franze in einer Art Torschlusspanik in das sehr hübsche, jedoch zielstrebige, 19-jährige weibliche Wesen Jacqueline. Diese von vornherein nicht auf Dauer angelegte Bindung endet schnell wegen des finanziellen Hintergrunds, die anderen Teile von Monacos Mannes- und Lebenskrise halten an: Um sich und anderen, vor allem Jacqueline zu beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört, fährt Monaco ein schnelles Motorrad und tritt in einem selbstmörderischen Boxkampf gegen den berüchtigten Mittelgewichtler "King" Ludwig an: Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Der Monaco Franze ist ein Münchner Kriminalkommissar. Er liebt seine Stadt, er liebt seine Frau Annette, die aus viel besseren Kreisen stammt als er und Annette liebt ihren Franze. Der Franze liebt das Abenteuer. Und dabei muss Annette ihn gewähren lassen, denn der "Monaco" ist, obwohl reifer geworden, ein Stenz, und den kann man nicht an die Leine legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Fischer (Monaco Franze) Ruth Maria Kubitschek (Annette von Soettingen) Erni Singerl (Irmgard) Karl Obermayr (Manni Kopfeck) Christine Kaufmann (Olga) Olivia Pascal (Jacqueline) Wilfried Klaus (Wiesbeck) Originaltitel: Monaco Franze - Der ewige Stenz Regie: Helmut Dietl Drehbuch: Helmut Dietl Musik: Dario Farina, Gian Piero Reverberi