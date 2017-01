BR Fernsehen 10:00 bis 10:30 Dokumentation Welt der Tiere Gorongosa - Das Paradies kehrt zurück (2) D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken G3 ist endlich angekommen. 1.200 Kilometer strapaziöser LKW-Fahrt liegen hinter ihm, mit ihm sind fünf weitere graue Riesen gekommen. Das war im Oktober 2008. G3 ist ein tonnenschwerer Elefantenbulle, der zusammen mit seiner Gruppe aus Südafrika in eine neue Heimat versetzt wurde. Anfang dieses Jahrtausends lebten in Gorongosa nur noch ganze 100 Elefanten, scheu, verstört und aggressiv gegen jeden, der sich ihnen näherte. Und sie hatten keine Stoßzähne. Diese Tiere hatten die Wilderer übrig gelassen, sie waren für sie nutzlos, weil sie deren Elfenbein nicht verkaufen konnten. G3 hat einen Sender, über den er geortet werden kann. Das Problem: Die Batterien sind schon fast leer. G3 muss betäubt werden, damit ein neuer Sender mit frischer Batterie angelegt werden kann. Auch eine Löwenfamilie soll noch besendert werden. Spannende Tage und Wochen im Park, der immer weiter in seinen Urzustand zurückkehrt und so wieder zum Paradies von Mozambique wird. Erst 2004 begann man, den Gorongosa wieder aufzubauen. Mit der finanziellen Unterstützung einer amerikanischen Stiftung kehrte das Wildleben in den Park zurück. Ab 2006 verbrachte man Tiere, die aus Südafrika kamen und dort überzählig waren, in den Park. Gorongosa wurde wieder zum Paradies für Fauna und Flora nach Jahrzehnten der Zerstörung und Verwüstung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welt der Tiere

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 14:04

Seit 200 Min. Universum

Dokumentation

3sat 09:45 bis 10:30

Seit 35 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:50

Seit 25 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 09:55 bis 10:35

Seit 25 Min.