Das Erste 03:40 bis 05:03 Komödie Fünf Klumpen Gold I, E, D 1972 Stereo Untertitel 16:9 Eigentlich war der Draufgänger Gipo (Antonio Sabato) lediglich in ein kleines Wildwestkaff gereist, um seinen Vater zu rächen. Aber kaum angekommen, macht er die Bekanntschaft eines alten Goldsuchers, der ihm einen Goldklumpen schenkt und ihm ein Geheimnis anvertraut: In Verbindung mit vier weiteren Stücken soll der Klumpen den Lageplan zu einer Goldmine ergeben. Zunächst schenkt Gipo dem Geschwätz des kauzigen Kerls keinen Glauben. Dennoch weckt die Geschichte seine Neugierde. Im örtlichen Bordell soll sich angeblich der zweite Klumpen Gold befinden. Dessen Besitzer fiel allerdings einem Mordanschlag zum Opfer, denn es sind auch andere Männer hinter dem Lageplan her. Sowohl ein mächtiger Großgrundbesitzer (Peter Carsten) als auch ein Gangster aus Chicago (Lionel Stander) wollen den Weg zu der Mine erfahren. Jeweils einen der fünf Klumpen besitzen sie bereits, nun ist ihnen jedes Mittel recht, um sich auch die übrigen unter den Nagel zu reißen. Mit Hilfe einer durchtriebenen Prostituierten (Marisa Mell) kann Gipo die verfeindeten Parteien gegeneinander ausspielen - und hinterher beider Goldklumpen kassieren. Fast am Ziel angelangt, fällt das ungleiche Duo einem mexikanischen General in die Hände, der es ebenfalls auf das Gold abgesehen hat. Mit List und Witz versucht Gipo, auch diesen gefährlichen Widersacher auszutricksen. Regisseur Sergio Grieco machte sich in den 1960er und 70er Jahren mit Filmen wie "Rififi in Amsterdam" und "Marschbefehl zur Hölle" einen Namen als Spezialist für spannungsreiche Unterhaltungsfilme. In der Westernkomödie "Fünf Klumpen Gold" nimmt er das damals populäre Genre des Italo-Westerns auf die Schippe. Wilde Schießereien und Saloon-Schlägereien wechseln sich mit ironischen Gags über die Klischees des Genres ab. Die Hauptrollen spielen Antonio Sabato, bekannt vor allem aus John Frankenheimers Klassiker "Grand Prix", und Marisa Mell, die an der Seite von Marcello Mastroianni in der Komödie "Casanova '70" berühmt wurde. Schauspieler: Marisa Mell (Lulu) Antonio Sabato (Gipo) Peter Carsten (Tom Heidgren) Lionel Stander (Lucky Capone) Franco Pesce (Pigsty) Fernando Sancho (Colonel Hotshoto) Giacomo Furia (Gennarino) Originaltitel: Tutti fratelli nel west... per parte di padre Regie: Sergio Grieco Drehbuch: Sergio Grieco, Romano Migliorini, Gianbattista Mussetto Kamera: Aldo de Robertis Musik: Riz Ortolani