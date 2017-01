Das Erste 01:50 bis 03:38 Actionfilm Der Tank USA 1984 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kurz vor seiner Pensionierung wird Sergeant-Major Zack Carey (James Garner) in eine verschlafene Provinz-Garnisonsstadt versetzt. Der bei Vorgesetzten und Untergebenen gleichermaßen beliebte Ausbilder will hier seine restliche Dienstzeit in Ruhe absolvieren, doch daraus wird nichts. Als Gentleman alter Schule lässt er sich zu einer Kneipenschlägerei mit einem korrupten Hilfssheriff provozieren, der grundlos eine Prostituierte misshandelt. Dessen Vorgesetzter, der selbstherrliche Sheriff Cyrus Buelton (G.D. Spradlin), will dem aufsässigen Soldaten eine Lektion erteilen, doch die Armee verweigert dessen Auslieferung. Buelton lässt daraufhin Zacks Sohn William (C. Thomas Howell) unter einem fadenscheinigen Grund verhaften und in ein Arbeitslager verschleppen. Trotz Zahlung von 10.000 Dollar Lösegeld kommt der Junge nicht wie versprochen frei, worauf der Sergeant-Major das Gesetz selbst in die Hand nimmt. Mit einem museumsreifen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg befreit er seinen Sohn, um ihn querfeldein über die Staatsgrenze nach Tennessee zu bringen, wo die Justiz nicht korrupt ist. Der Sheriff setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um Carey aufzuhalten, doch die Bevölkerung unterstützt den unkonventionellen Kampf gegen Bueltons Willkürherrschaft. Der als Detektiv Rockford populär gewordene James Garner spielt in dieser kurzweiligen Actionkomödie ein liebenswürdiges Auslaufmodell, das wie sein Panzer zuverlässig und nicht klein zu kriegen ist. Mit der Hommage an den berühmten Sherman-Panzer, den die US-Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg einsetzten, wird das bekannte Motiv der Selbstjustiz humorvoll gegen den Strich gebürstet. Dabei nimmt Regisseur Marvin J. Chomsky sich erstaunlich viel Zeit, um die Figur des Sergeant-Majors als charakterstarken Familienvater mit Sinn für Gerechtigkeit zu zeichnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Zack Carey) Shirley Jones (LaDonna Carey) Mark Herrier (Elliott) C. Thomas Howell (Billy Carey) G.D. Spradlin (Sheriff Cyrus Buelton) James Cromwell (Deputy Euclid) Jenilee Harrison (Sarah) Originaltitel: Tank Regie: Marvin J. Chomsky Drehbuch: Dan Gordon Kamera: Don Birnkraut Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 12