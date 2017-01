Das Erste 08:45 bis 09:10 Comedyserie Wie erziehe ich meine Eltern? Folge: 1 Schrecklich nette Nachbarn D 2002 Stereo Untertitel Wieder da Live TV Merken Familie Freytag (Mutter Edwina und Tochter Johnny) und Familie Wolkenfuß (Dr. Wolkenfuß und Sohn Felix) geraten aneinander - erst mit ihren Autos und dann im Streit, wem nun welche Hälfte in dem Doppelhaus gehört, in das beide Familien einziehen wollen. Beiden wurde tatsächlich dieselbe Hälfte verkauft. Der Makler versucht zu schlichten, schließlich gibt es zwischen den beiden Haushälften absolut keinen Unterschied. Und scheinbar gelingt die Einigung. Doch dann versuchen die jeweiligen Eltern alle Tricks, um doch in die Hälfte des anderen zu gelangen. Den beiden Kindern ist diese alberne Hin- und Herzieherei längst zu viel und sie beschließen, ihre Eltern mit deren eigenen Mitteln zur Vernunft zu bringen. Sie erzielen ihren ersten gemeinsamen Erziehungserfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinrich Schafmeister (Dr. Wolkenfuß) Amina Gusner (Edwina Freitag) Sina Tkotsch (Johanna Freitag) Maximilian Seidel (Felix Wolkenfuß) Ursula Staack (Asta Engel-Butz) Originaltitel: Wie erziehe ich meine Eltern? Regie: Peter Hill Drehbuch: Sibylle Durian Kamera: Rainer Kotte Musik: Franz Bartzsch