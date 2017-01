Motorvision.TV 20:50 bis 21:45 Motorsport NASCAR Sprint Unlimited 2016 - HIGHLIGHT USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Highlight Zusammenfassung des SPRINT Unlimited, dem Pre-Season Einladungsrennen der NASCAR-Königsklasse. Das "Unlimited" in Miami gilt als inoffizieller Saison-Auftakt und bereits mehrfach gewann der Sieger dieses Rennens auch das in der Woche darauf ausgetragene legendäre Daytona 500. Zwei Rennsegmente mit 70 Runden und einer Unterbrechung durch eine Competition Caution nach 25 Runden sind zu fahren. Hendrick Pilot Jimmie Johnson /48 sicherte sich die Pole und startet zusammen mit Brad Keselwoski /2 im Feld von 25 Fahrern von der Spitze. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Unlimited 2016 - HIGHLIGHT