Dokumentation MotorStories Mustang - 50 Years in Las Vegas D 2014 Im Spielerparadies Las Vegas treffen die unterschiedlichsten Sehnsüchte aufeinander. Hier erlebt Marco einen unvergesslichen Tag. In der Shelby Manufaktur am Las Vegas Raceway, werden vor seinen Augen exklusive Shelby Cobras für Kunden aus der ganzen Welt zusammengebaut. Atemberaubende, maßgeschneiderte Traumwagen, die der Schwerkraft trotzen und einen passenden Rahmen für Marcos Besuch auf der Jubiläumsveranstaltung Mustang 50 Years im Autodrom des Las Vegas Raceways liefern. Ein Streifzug zu den weltweiten Mustang Geburtstagsfeiern im Mustang Special zeigt, wie die Herzen der Pony Car Freunde schlagen ehe Marco seinen Road Trip, beseelt vo Originaltitel: Motor-Stories