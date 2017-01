Das Erste 16:00 bis 16:30 Magazin W wie Wissen Iss dich fit! Gut in Form - Gesund essen im Alter / Die Zuckerlüge - Wie Verbraucher jahrzehntelang getäuscht wurden / Insekten statt Fleisch - Wieso eigentlich nicht? D 2017 2017-01-08 16:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gesunde Ernährung ist der Schlüssel, um alle Lebenslagen gut zu meistern. Egal ob Krankheit, Alter oder widrige Jahreszeiten - nicht selten hilft das passende Essen mehr als Pillen. Wer im Winter zu Kohlgemüse greift, versorgt sich perfekt mit Vitaminen und Mineralstoffen. Wen es trotzdem erwischt, kommt mit der richtigen Nahrung schnell wieder aus dem Erkältungs-Tief. Gesunde Lebensmittel können zwar keine Wunder vollbringen, aber man wundert sich, was richtige Ernährung alles kann. Geplante Themen: - Gut in Form - Gesund essen im Alter - Die Zuckerlüge - Wie Verbraucher jahrzehntelang getäuscht wurden - Insekten statt Fleisch - Wieso eigentlich nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen