Das Erste 06:50 bis 07:20 Kinderserie Rennschwein Rudi Rüssel Folge: 13 Überraschungsbesuch D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Semra und Daniel haben mit Kindern und Schwein ein gemeinsames Zuhause gefunden. Oma Betty und Opa Oskar sind die Einzigen im Dorf, die der Großfamilie samt Rudi Rüssel Unterschlupf gewähren. Vor allem Oma ist froh, so viele Menschen unter ihre Fittiche nehmen zu können. Da kündigt sich überraschend Besuch an: Oma und Opa Nippes kommen aus Köln, denn sie wollen den neuen Schwiegersohn endlich richtig kennenlernen. Der Haken an der Sache ist, dass Semras Eltern noch nichts von Rudi wissen. Das soll am besten so bleiben, schließlich ist für die gläubigen Muslime auch das niedlichste Ferkel bloß ein unreines Schwein. Ausgerechnet heute hat sich auch ein Zeitungsreporter angekündigt, der über das "Leben mit einem Schwein" berichten möchte. Das Chaos ist vorprogrammiert ? Schauspieler: Martin Lindow (Daniel Fröhlich) Ilknur Boyraz (Semra Koray) Jasper Smets (Fritz Fröhlich) Aylin Sengül (Ayla Koray) Peter Franke (Opa Oskar) Regine Vergeen (Oma Betty) Imge Ünlü (Melinda Koray) Originaltitel: Rennschwein Rudi Rüssel Regie: Wolfgang Groos, Rolf Wellingerhof Drehbuch: Gabriele Kob, David Ungureit Kamera: Harald Crewe, Christopher Rowe Musik: Helmut Zerlett, Christoph Zirngibl