Sky Krimi 23:25 bis 00:30 Krimiserie Der Kriminalist Blaues Blut D 2012 Stereo 16:9 HDTV Ein elegantes Penthouse in Berlin-Mitte ist der Schauplatz eines Mordes: Marie von Tannenhof liegt erstochen in ihrem Wohnzimmer. Bruno Schumann stößt auf Bildbände mit Aktkunst und zudem Erotik-Malereien. Offenbar hatte die Getötete mit ihrem Ehemann Eduard ein ausschweifendes Sexleben mit geladenen Freunden und Prostituierten. Wurde das Ehepaar erpresst? Tatsächlich fehlen hohe Geldbeträge auf dem Konto des Opfers. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Eduard von Tannenhof ist bewaffnet zu einem Treffpunkt mit dem Erpresser unterwegs. Schauspieler: Christian Berkel (Bruno Schumann) Maya Bothe (Alex Keller) Janek Rieke (Kommissar Winter) Markus Hering (Eduard v. Tannenhof) Leonie Benesch (Clarissa v. Tannenhof) Antonia Gerke (Marie v. Tannenhof) Shenja Lacher (Oliver Lavender) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Christian Görlitz Drehbuch: Lorenz Lau Uhle Kamera: Andreas Höfer Musik: Johannes Kobilke