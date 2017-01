Sky Krimi 21:50 bis 23:25 Krimi Die kalte Wahrheit D 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Diese Nacht bleibt Helen Liebermann immer in Erinnerung: Auf dem Weg zur Arbeit überfährt die Ärztin (Petra Schmidt-Schaller) einen jungen Mann. Sie wird zwar vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen, aber der der Vorfall lässt ihr keine Ruhe: Helen will wissen, warum sich der betrunkene Jugendliche in einer nebligen Winternacht auf der einsamen Landstraße rumgetrieben hat. Gemeinsam mit ihrem Anwalt (Rainer Bock) macht sie eine erschreckende Entdeckung. - Krimidrama, angeregt durch einen wahren Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Schmidt-Schaller (Helen Liebermann) Rainer Bock (Wagner) Torben Liebrecht (Dirk) Ann-Kathrin Kramer (Frau Dombrowski) Michael A. Grimm (Simon Kerber) Petra Welteroth (Anita) Ruth Reinecke (Pastorin) Originaltitel: Die kalte Wahrheit Regie: Franziska Meletzky Drehbuch: Sarah Esser Kamera: Bella Halben Musik: Susan DiBona