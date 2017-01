Sky Atlantic HD 02:35 bis 03:25 Mysteryserie Twin Peaks Zen oder die Kunst, einen Mörder zu fassen USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken FBI-Agent Cooper (Kyle MacLachlan) will mit einer tibetischen Methode die Zahl der Verdächtigen im Mordfall Laura Palmer reduzieren. Demnach kommen alle Personen, deren Namen mit einem J beginnt, in Frage. Trucker Leo Johnson (Eris DaRe) hält er schließlich für den Hauptverdächtigen. Aber dann erscheint ihm in einem rätselhaften Traum der wahre Mörder. Unterdessen fordert Cooper seinen Kollegen Albert Rosenfield (Miguel Ferrer) an. Mit seiner rüden Art stößt der Forensiker auf dem Polizeirevier alle vor den Kopf. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Mädchen Amick (Shelly Johnson) Dana Ashbrook (Bobby Briggs) Richard Beymer (Benjamin Horne) Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) Sherilyn Fenn (Audrey Horne) Originaltitel: Twin Peaks Regie: David Lynch Drehbuch: David Lynch, Mark Frost Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 366 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 161 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 96 Min. Ohne Limit

Thriller

RTL II 01:35 bis 03:10

Seit 91 Min.