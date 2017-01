Sky Atlantic HD 23:20 bis 00:10 Actionserie Strike Back Keine Wahl GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Elitesoldaten Damien Scott (Sullivan Stapleton) und Michael Stonebridge (Philip Winchester) und ihre Anti-Terror-Einheit "Section 20" sind immer noch verschwundenen Nuklearzündern auf der Spur. In Kapstadt stoßen sie auf den Multimilliardär Conrad Knox (Charles Dance), der mit einer gemeinnützigen Organisation angeblich in ganz Afrika instabile Regionen entwaffnen will. Tatsächlich rüstet er damit jedoch eine Privatarmee auf. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Maj. Oliver Sinclair) Amanda Mealing (Col. Eleanor Grant) Laura Haddock (Dr. Clare Somersby) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Tahir) Originaltitel: Strike Back Regie: Julian Holmes Drehbuch: Richard Zajdlic Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields Altersempfehlung: ab 16