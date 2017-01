Sky Atlantic HD 20:50 bis 21:40 Actionserie Strike Back Eingeschlossen GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Elitesoldat Damien Scott (Sullivan Stapleton) ist es gelungen, sich aus der Gewalt des somalischen Warlords Huseyin Waabri zu befreien. Da erfährt er, dass seine Mitgefangene Rachel Dalton (Rhona Mitra) in Wirklichkeit eine Agentin des Militär-Geheimndienstes ist. Sie soll verhindern, dass die vom libyschen Überläufer Keemal ins Land geschmuggelten Nuklearzünder in falsche Hände geraten. Doch inzwischen hat Waabri ein Kopfgeld auf die Flüchtigen ausgesetzt. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Bill Eagles Drehbuch: Chris Ryan, Tony Saint Musik: Scott Shields, Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 18