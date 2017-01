Sky Atlantic HD 16:45 bis 18:20 Filme Bettie Page - Begehrt und berüchtigt USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1955 wartet Bettie Page (Gretchen Mol) auf ihre Anhörung vor dem Senat. Dieser untersucht gerade die Auswirkungen von Sex und Gewalt in den Medien, Bettie ist zu dieser Zeit das bekannteste Fetisch-Model der Welt und soll sich nun zu ihren Fotos äußern. Während sie auf ihre Aussage wartet, erinnert sich Bettie an ihren Aufstieg als Nacktmodel. - Schickes Biopic über die Bondage-Ikone Bettie Page, inszeniert in stylishen Schwarzweiß-Bildern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gretchen Mol (Bettie Page) Chris Bauer (Irving Klaw) Jared Harris (John Willie) David Strathairn (Estes Kefauver) Sarah Paulson (Bunny Yeager) Cara Seymour (Maxie) Lili Taylor (Paula Klaw) Originaltitel: The Notorious Bettie Page Regie: Mary Harron Drehbuch: Mary Harron, Guinevere Turner Kamera: Mott Hupfel Musik: Mark Suozzo