Sky Atlantic HD 11:00 bis 11:55 Mysteryserie True Blood Lebensqualität USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sookie (Anna Paquin) gerät heftig mit Bill (Stephan Moyer) aneinander, weil der unbedingt Warlows (Rob Kazinsky) Blut haben will. Eric (Alexander Skarsgård) richtet unterdessen im Vampir-Camp ein grausames Massaker an. Aber Sarah (Anna Camp) rächt sich umgehend dafür. In Bon Temps wird unterdessen Terry beerdigt, und Bill erhält Besuch von Lilith (Jessica Clark). - Sexy, blutig, wild: die sechste Staffel der coolen, emmyprämierten Vampirsaga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Manganiello (Alcide Herveaux) Kristin Bauer (Pam De Beaufort) Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Originaltitel: True Blood Regie: Romeo Tirone Drehbuch: Charlaine Harris, Brian Buckner, Alan Ball Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16