Junior 17:45 bis 18:10 Trickserie Die Biene Maja Flips schlimme Familie D, J 1975 Stereo Merken Heuschrecken fallen ein und fressen in wenigen Minuten alles kurz und klein. Maja und Willi retten mit einer List und der unbeabsichtigten Hilfe von Flip ihren Wald vor einer Heuschreckenplage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda