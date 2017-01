Junior 16:05 bis 16:30 Trickserie Die Biene Maja Willi bei den Ameisen D, J 1975 Stereo Merken Willi stürzt von einem Pferd und verliert das Bewusstsein. Ein Ameisentrupp nimmt ihn mit in seinen Bau und macht ihm beim Erwachen weis, er sei eine fleißige Ameise und müsse arbeiten. Willi erinnert sich an nichts und folgt, bis es Maja schließlich gelingt, ihm seine Erinnerung zurückzuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda