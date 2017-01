Junior 13:20 bis 13:30 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer hat beim Tapir eingesackt? F, D 2011 Stereo 16:9 Merken Der Krach des Feuerwerks im Zoo wurde genutzt, um dem Tapir sein kostbares Amulett aus der Vitrine zu stehlen. Als Täter kommen nur Tapirs Gäste in Frage und der Waschbär. Aber der brachte seine Sushi-Lieferung erst, als das Feuerwerk bereits vorbei war. Für Sherlock Yack steht der Täter schnell fest, denn einer der Verdächtigen hat beim Feuerwerk nicht richtig hingesehen und sich dadurch verraten. War es das Känguru, das Krokodil oder der Freibeuter Pelikan? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rainer Schmitt (Sherlock Yack) Tanja Schumann (Hermione) Eckard Dux (Ball of Purity) Ben Hecker (Gorilla) Michael Grimm (Old Horse) Martin May (Chihuahua) Jürgen Uter (Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Sophie Decroisette, Jérôme Mouscadet Drehbuch: Michel Amelin, Stéphane Melchior-Durand, Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory