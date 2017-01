Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Flipper & Lopaka Wer ist Käpten Krabbe? GB, AUS 2005 Stereo Merken Am Morgen nach dem alljährlichen Insel-Kostüm-Fest macht ein Schiff in der Bucht von Iloka fest: Die Besatzung des rostigen Motorbootes, angebliche Dokumentarfilmer, kommt an Land. Freundlich, wie die Ilokaner sind, nehmen Sie Käpten Krabbe, seine Nichte Kim und den Tollpatsch Simon als ihre Gäste auf. Doch die Besucher sind in Wahrheit raffiniert getarnte moderne Piraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flipper & Lopaka Regie: Yoram Gross Drehbuch: Ray Harding, Michael Maurer, Paul Lacy, David Witt, John Palmer, Athol Henry Musik: Guy Gross