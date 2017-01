Junior 07:05 bis 07:20 Trickserie Die Koala Brüder Mitzi geht auf Fotosafari GB 2003 Stereo Merken Sammy schlägt Mitzi vor, Fotos in seinem Laden auszustellen. Aufgeregt macht sie sich mit ihrem Apparat auf die Suche nach einem besonderen Motiv. Alle Bewohner der kleinen Wüstenstadt wollen der kleinen Fotografin helfen. Doch Mitzi will weder George mit Posturkunde noch Ned mit Tropenhelm fotografieren. Sie will etwas ganz Ausgefallenes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Koala Brothers Regie: Martin Pullen, Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre