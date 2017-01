Discovery Channel 21:45 bis 22:35 Dokumentation Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten Panik in 3.000 Metern Höhe USA 2012-2015 Stereo 16:9 Merken Vor dem Start blieb nicht viel Zeit, den Flieger gründlich zu checken. Dieser Umstand rächt sich nun. "Repo Man" Kevin Lacey und seiner Partnerin Heather Sterzick heben in Texas mit einem Learjet 25 in die Luft ab. Das Flugzeug ist rund eine Million Dollar wert. In 3000 Metern Höhe streikt jedoch plötzlich die Benzinpumpe. Das Duo muss notlanden. Doch der nächste Flughafen ist weit, und über den Wolken braut sich ein Sturm zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo