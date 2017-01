Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Superman gegen den Ku-Klux-Klan USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nach dem Zweiten Weltkrieg erfährt der rassistische Ku-Klux-Klan enormen Zuspruch in den USA. Der Schriftsteller und Aktivist Stetson Kennedy versucht diese Bewegung zu infiltrieren, doch sein riskantes Vorhaben scheitert. Um den Klan dennoch zu Fall zu bringen, gibt Kennedy interne Klan-Informationen an die national beliebte Superman Radioshow weiter. Ein perfektes Timing, denn nach dem Kriegsende verkörpert nun der Ku-Klux-Klan den idealen Bösewicht, gegen den die Comic-Figur Superman fortan kämpfen kann. Die Dokumentation "Superman gegen den Ku-Klux-Klan" rekonstruiert die Geschichte Kennedys und erzählt, wie mithilfe der Fiktion reale politische Machenschaften entlarvt werden konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Superman gegen den Ku-Klux-Klan