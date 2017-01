Discovery Channel 18:40 bis 19:25 Dokusoap Cuban Chrome USA 2015 Stereo 16:9 Merken Willkommen in einer anderen Welt! Auf Kuba kann man Autoteile nicht einfach im Internet bestellen, deshalb muss sich Demetrio Montalvo im Inselstaat anders helfen. Vielleicht tut es ja auch eine Lenkung aus einem anderen Wagen? Der Taxifahrer ist auf seinen Oldtimer angewiesen, denn das betagte Vehikel ernährt seine Familie. Und welcher Tourist steigt gerne in eine Rostlaube ein, die aus dem letzten Loch pfeift? Deshalb ziehen seine Söhne in Havanna los, um Ersatz besorgen, mit dem der Kfz-Mechaniker das Auto wieder flott machen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cuban Chrome