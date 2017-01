Discovery Channel 17:05 bis 17:55 Dokumentation Venom Hunters - Die Giftjäger Flüssiges Gold USA 2016 Stereo 16:9 Merken Texas-Klapperschlangen gehören zur Familie der Vipern und werden über zwei Meter lang. Ihr Gift greift die Blutzellen an, was zum Herzinfarkt und zum Tod führen kann. Deshalb müssen Tim Fitzer und sein Team bei der Jagd nach den Kriechtieren auf einer Privatfarm extrem auf der Hut sein. Gleiches gilt für Brian Barczyk und seine Helfer in Australien. Die "Venom Hunter" haben es in der Simpson-Wüste auf Mulgaschlangen abgesehen. Diese Art ist berüchtigt, denn die Reptilien beißen in der Regel mehrfach zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Venom Hunters