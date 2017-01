Discovery Channel 16:20 bis 17:05 Dokusoap Pacific Warriors - Jagd auf Riesenfische Auf Augenhöhe USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Wassertemperatur vor Hawaii liegt ganzjährig bei etwa 25 Grad Celsius, doch in den Sommermonaten ist der Fischreichtum dort am größten. Dann beginnt an den Küsten die Hochsaison der Kajakfischer. Diese Art des Angelns hat im Inselparadies eine lange Tradition, und Andy Cho ist ein echter Voll-Profi in dieser Disziplin. Er hält den Weltrekord für den größten vom Kajak aus gefangenen Blauen Marlin. Gemeinsam mit seinem Partner Rob Wong Yuen macht sich der "Pacific Warrior" in dieser Folge bereit für die Jagd nach Riesenfischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rocco Narva (Narrator) Originaltitel: Pacific Warriors Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12