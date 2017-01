Discovery Channel 06:40 bis 07:25 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? USA 2010 Stereo 16:9 Merken Fliegende Walfische oder lebende Maschinen, die so groß wie Planeten sind? Der Vorstellung, wie Außerirdische aussehen könnten, sind keine Grenzen gesetzt. Tatsache ist jedoch, dass Lebensformen immer ein Produkt ihrer Umgebung sind - das zumindest hat uns die Evolution gelehrt. Doch was würde dies für Aliens aus völlig fremden Welten bedeuten? Wie würden Giftgase, extreme Schwerkraft oder eisige Temperaturen das Erscheinungsbild extraterrestrischer Wesen beeinflussen? In dieser Folge von "Mysterien des Weltalls" fügt Morgan Freeman die wissenschaftlichen Puzzleteile der Exobiologie zusammen und präsentiert phantastische Phantombilder von Aliens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole Altersempfehlung: ab 6