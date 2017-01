Sky Sport 2 02:00 bis 04:30 Fußball Fußball: UEFA Champions League Real Madrid - Atlético Madrid, Finale 2016 in Mailand 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mailand, Stadtteil San Siro, Stadio Giuseppe Meazza. Für Atlético und Real hat sich der Traum vom Endspiel der UEFA Champions League 15/16 erfüllt. Ein "Derbi madrileño" um Europas Fußballkrone also. Wie 2014. Damals siegte Real in Lissabon mit 4:1 n.V., nachdem Sergio Ramos in der Nachspielzeit (90.+3) die Atléti-Führung ausgeglichen hatte. Als das CL-Finale 2001 letztmals in "L'opera del Calcio", dem Opernhaus des Fußballs, stattfand, war Bayern dabei und bezwang Valencia mit 5:4 i.E. Die Münchner scheiterten diesmal im Halbfinale 0:1 & 2:1 an Atlético. Real schaltete Manchester City mit 0:0 & 1:0 aus. Im Endspiel 2015 in Berlin gewann Barcelona gegen Juventus 3:1. Kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

