Fußball: UEFA Champions League Juventus Turin - FC Barcelona, Finale 2015 in Berlin

Natürlich ist der FC Barcelona Favorit in diesem Finale. Wer das Angriffstrio Lionel Messi, Neymar und Luis Suárez auf den Gegner loslassen kann, ist fast immer der Favorit. Fragen Sie die Bayern. Doch auch Real Madrid mit CR7, Bale & Benzema war gegen Juve Favorit. Es gewannen die Italiener. Weil die 2006er-Weltmeister Gianluigi Buffon und Andrea Pirlo auf einer Mission nach Berlin zurückkehren. Weil im Mittelfeld keiner freiwillig ins Duell mit Arturo Vidal will. Und weil vorne Carlos Tevez und Alvaro Morata zwar kein Trio, aber eines der besten Sturmduos aktuell sind. Kommentar: Wolff Fuss, Moderation: Sebastian Hellmann, Patrick Wasserziehr (Pitch-View-Studio), Experten & Gäste: u.a. Franz Becke.