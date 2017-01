Sky Sport 2 18:30 bis 21:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Bayern München - FC Chelsea, Finale 2012 in München 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die "blaue Mauer" des FC Chelsea gegen Ausnahmeteam Barça (1:0, 2:2). Bayerns episches Ringen gegen Real (2:1, 1:2 n.V.) mit dem dramatischen 3:1-Erfolg im Elferschießen dank Goalie Manuel Neuer und dem letzten Schützen Bastian Schweinsteiger. Die CL-Halbfinals 2011/12 sind schon Legende. Und das Finale? "Hat seine eigenen Gesetze", meint Sky Experte Ottmar Hitzfeld, der die Bayern jedoch einen Tick vorne sieht: "Bayern hat die bessere Mannschaft. Chelsea wird wahrscheinlich wieder mauern. Die Bayern haben aber das Potenzial, diese Abwehr auseinanderzunehmen. Und es ist ein Heimspiel", hofft der Ex-Coach des FCB auf den traumhaften Triumph der Münchner in München. Kommentar: M. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League