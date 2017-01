Sky Sport 2 16:00 bis 18:30 Fußball Fußball: UEFA Champions League Real Madrid - Atletico Madrid, Finale 2014 in Lissabon 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach dem 4:0 bei Titelverteidiger Bayern im Halbfinale verneigte sich Fußball-Europa vor Real Madrid und erklärte das Team um Weltfußballer Cristiano Ronaldo zum Favoriten auf den CL-Sieg. Es wäre der zehnte für Real. Aber Finalgegner Atlético begegnet dem Stadtrivalen auf Augenhöhe. "Atléti" ist in der Königsklasse 2013/14 ungeschlagen, triumphierte bei Chelsea 3:1 und beeindruckt mit immensem Siegeswillen. Den beschreibt Coach Diego Simeone auf bemerkenswerte Art: "Ich danke den Müttern meiner Spieler, dass sie Jungen mit solchen Eiern auf die Welt gebracht haben." Kommentar: Marcel Reif, Moderation: Sebastian Hellmann, Experten & Gäste: u.a. Franz Beckenbauer (in Lissabon),. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League