Classica 01:40 bis 03:15 Musik Europakonzert aus Krakau Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, jubilate KV 165 - Et incarnatus est aus c-Moll-Messe KV 427 / Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21 / Robert Schumann: Symphonie Nr. 1 B-Dur op. 38 PL 1999 Stereo 16:9 Merken Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, jubilate KV 165 - Et incarnatus est aus c-Moll-Messe KV 427. Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21. Robert Schumann: Sinfonie Nr. 1 B-Dur op. 38. Christine Schäfer (Sopran), Emanuel Ax (Klavier), Berliner Philharmoniker; Leitung. Bernard Haitink. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages des Orchesters 1882) in einem anderen europäischen Ort statt; 1999 in der Marienkirche in Krakau (Polen). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Christine Schäfer (Sopran). Am Klavier: Emanuel Ax Originaltitel: Europakonzert der Berliner Philharmoniker 1999 Musik: Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Robert Schumann

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 159 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 94 Min. Ohne Limit

Thriller

RTL II 01:35 bis 03:10

Seit 89 Min.