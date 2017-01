Classica 23:30 bis 01:40 Oper Mozart, Die Entführung aus dem Serail A 2013 Stereo 16:9 Merken Aus dem Hangar-7 am Flughafen Salzburg: "Die Entführung aus dem Serail" von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Musikalische Leitung: Hans Graf - Inszenierung: Adrian Marthaler. Mit Desirée Rancatore (Konstanze), Javier Camarena (Belmonte), Rebecca Nelsen (Blonde), Kurt Rydl (Osmin), Thomas Ebenstein (Pedrillo), Tobias Moretti (Bassa Selim). Ein Abenteuer für alle, die Oper und Fernsehen einmal anders erleben möchten: Hangar-7 wird zum Schauplatz für Mozarts Singspiel, das nicht auf der Bühne, sondern an verschiedenen Orten stattfindet. Erst am Bildschirm fügen sich die Teile zu einem Ganzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Desirée Rancatore (Konstanze) Tobias Moretti (Bassa Selim) Javier Camarena (Belmonte) Rebecca Nelsen (Blonde) Kurt Rydl (Osmin) Thomas Ebenstein (Pedrillo) Originaltitel: Die Entführung aus dem Serail