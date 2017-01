RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie CSI: Miami Raubtiere in Menschengestalt USA 2008 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 17: Der Rechtsanwalt Sean Radley wird absichtlich von einem Auto überfahren, kurze Zeit später wird ein weiterer Mann in einem Café erschossen. Das CSI-Team findet heraus, dass beide Männer als Pädophile vor laufender Kamera enttarnt worden sind. Nun müssen Horatio und seine Leute schnellstens versuchen, den unbekannten Rächer zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Rex Linn (Detective Frank Tripp) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Brian Davidson, Anthony E. Zuiker Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12