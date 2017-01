RTL Crime 00:45 bis 01:35 Krimiserie Cagney & Lacey Vorwürfe USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 12: Weil Lacey in Mutterschaftsurlaub ist, bekommt Cagney Sarah Jones als Schreibkraft zugeteilt. Doch die Neue, die Cagney insgeheim bewundert, will den Vergewaltiger unbedingt fassen, der seit längerer Zeit in New York sein Unwesen treibt. Hartnäckig geht Sarah an den Fall. Cagney findet auch bald heraus, warum: Ihre neue Kollegin wurde selbst einmal vergewaltigt. Jones stellt sich als Köder, um den Vergewaltiger endlich dingfest zu machen. Lacey ist unterdessen wenig erfreut über ihren Urlaub. Sie ist der Meinung, dass eine Frau selbst bestimmen sollte, wann sie in Mutterschaftsurlaub geht. Doch Lacey wurde von ihrem Vorgesetzten in Zwangsurlaub geschickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Harvey Atkin (Sgt. Coleman) Tony La Torre (Harvey Lacey, Jr.) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: James Frawley Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Judy Merl, Paul Eric Myers Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12