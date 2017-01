RTL Crime 23:15 bis 00:45 Thriller Die Millennium Trilogie Stieg Larsson: Vergebung S, D 2010 Nach dem Roman von Stieg Larsson 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 3. Staffel, Folge 1: Blomkvist hält an der Unschuld Lisbeth Salanders fest und setzt alles daran, sie vor den Gegenspielern aus den mächtigsten Kreisen des Landes zu retten. Für Regierung und Geheimdienst ist das Computergenie ein rotes Tuch: denn die Gefahr, sie könne kriminelle Machenschaften aufdecken, ist einfach zu groß. Während das Regime alle Hebel in Bewegung setzt, Salander endgültig auszuschalten, bietet ihnen Blomkvist die Stirn. Doch kann das Ermittlerduo dem Druck der Mächtigen standhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Blomkvist) Noomi Rapace (Lisbeth Salander) Lena Endre (Erika Berger) Sofia Ledarp (Malin Erikson) Jacob Ericksson (Christer Malm) Georgi Staykov (Alexander Zalachenko) Peter Andersson (Nils Bjurman) Originaltitel: Millennium Regie: Daniel Alfredson Drehbuch: Ulf Ryberg Kamera: Peter Mokrosinski Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 16