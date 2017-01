RTL Crime 14:50 bis 15:30 Krimiserie Breakout Kings Wahre Liebe für Fünfzigtausend USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 7: Bestärkt durch die Liebesbriefe seiner Freundin Lorraine, bricht der wegen Mordes verurteilte Rodney aus dem Gefängnis aus. Als er Lorraine jedoch wieder in die Arme schließen möchte, hört diese zum ersten Mal von ihren angeblichen Liebesbriefen. Bei einem klärenden Gespräch zwischen den beiden stellt sich nicht nur heraus, dass Lorraines Mutter Clandice hinter den Briefen steckt, sondern auch, dass Clandice indirekt für Rodneys Mord an Lorraines Stiefvater verantwortlich ist. Sie war es, die Rodney damals erzählt hat, ihr neuer Mann hätte ihre Tochter vergewaltigt. Aus diesem Grund hat Rodney Lorraines Stiefvater umgebracht, dabei war dieser in Wirklichkeit unschuldig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domenick Lombardozzi (Ray Zancanelli) Jimmi Simpson (Dr. Lloyd Lowery) Malcolm Goodwin (Sean"Shea" Daniels) Serinda Swan (Erica Reed) Brooke Nevin (Julianne Simms) Michael McGrady (Brad Kelley) Josh Zuckerman (Rodney Cain) Originaltitel: Breakout Kings Regie: Guy Ferland Drehbuch: John Tinker, Matt Olmstead, Nick Santora Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16